شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين تعلن إعادة فتح كافيتريا النقابة عقب تطويرها 19 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، أنه سيتم إعادة افتتاح كافيتريا النقابة بالدور الثامن السبت بعد القادم الموافق 19 يونيو 2021 .

وأضاف، يأتي في فى إطار العودة للحياة الطبيعية داخل مقر نقابة الصحفيين مع اتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية ومع تراجع نسبة الاصابات بفيروس كورونا على المستوى العام، مؤكدا: العمل بكافيتريا النقابة يوميا من الصباح حتى السابعة مساء مع تقديم المشروبات فقط ولفترة محددة حتى نصل بعد ذلك الى العمل فيها بكامل طاقتها كمواعيد للعمل وكذلك وجبات الطعام ،كما انه يتم حاليا تجهيز الكافيتريا بالشكل اللائق للصحفيين و عائلاتهم مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية المتبعة .