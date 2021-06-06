شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام أعمال الدورة التدريبية المتخصصة لمستشارى هيئة النيابة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم الأحد الدورة التدريبية المتخصصة لـ 125 من السيدات والمستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والتى تعقد بالاشتراك مع مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامى، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبحضور المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتقدم المستشار عصام المنشاوى خلال كلمته بالشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية على ما بذلته من جهد فى إطار تنظيم هذه الدورات مشيدًا بالدور البالغ الأهمية الذى تقوم به الأكاديمية فى تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشرى فى كافة مؤسسات الدولة بصفة عامة وفى الجهات والهيئات القضائية بصفة خاصة بما ينعكس على قدرات السادة الأعضاء لمواكبة كافة التطورات فى مختلف المجالات، سيما وأن جميع الدفعات التى سبق لها التدريب أشادوا جميعًا بمستوى التدريب وما اكتسبوه من معلومات وخبرات فى شتى المجالات، موضحًا أن الأكاديمية تعد حاليًا من أهم مراكز فى التدريب فى الوطن العربى.

وأعربت الدكتورة رشا راغب عن تقديرها لما يوليه المستشار عصام المنشاوى، من الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، إذ أن الغرض من البرامج التدريبية هو مراعاة متطلبات العصر الحديث فى كافة المجالات وليس على الجانب الفنى فقط، وأن النيابة الإدارية كان لها السبق بين جميع الجهات الهيئات القضائية فى عقد دورة أو أكثر من الدورات التدريبية داخل الأكاديمية.

جاءت تلك الدورة ضمن سلسلة متتالية من الدورات التدريبية المقرر عقدها لكافة أعضاء النيابة الإدارية، فى إطار برتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب.