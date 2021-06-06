شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطور عدة شوارع وتضبط لحوم فاسدة بالشرابية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة القاهرة أعمال رصف شوارع بنطاق المنطقة الشمالية، حيث تم تركيب بلاط الانترلوك بمربع مساكن المظلوم خلف السنترال بحى الشرابية تحت إشراف العميد هانى رضا رئيس حى الشرابية، وذلك فى اطار تنفيذ الخطة الاستثمارية بناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.

كما تم رفع تركيب البلاط بشارع الجنينة بعزبة الورد بحى الشرابية، كذلك تم بدء العمل بتجهيز ورصف مربع مساكن مشروع ناصر، ضمن خطة رفع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين نظافة الشوارع.

وتفقد الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، أعمال التطوير الجارية ورفع كفاءة شارع عمر المختار بحى الأميرية موجها بالاستمرار فى متابعة تنفيذ خطة الرصف والتطوير بشوارع الحى.

وفى السياق شن حى الشرابية بالتنسيق مع الطب بيطرى والتموين والصحة والبيئة وبحضور إدارة المتابعة والإشغالات وقسم شرطه الشرابية حملة كبرى على الاسواق والمتاجر فى نطاق الحى والتى أسفرت عن تحرير محضرين تموين، ومحضرين بيئة و3 محاضر إعدام لحوم غير صالحة.