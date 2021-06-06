شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يزور شيخ الأزهر ويشكره على التعاون ببيت العائلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار المطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وكان بصحبته رئيس الأساقفةجوسايا فيرون الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية في العالم و المطران سامى فوزى.

وشكر المطران منير فضيلة الإمام الأكبر على التعاون البناء بين الأزهر والكنيسة الأسقفية و الذى كان واضحا من خلال مشروعات وبرامج بيت العائلة المصرية، وناقش المطران سامى فكرة إنشاء مركز للدراسات الإسلامية بالكنيسة بالتعاون مع جامعة الأزهر ورحب بهذه الفكرة فضيلة الإمامالأكبر.

وذكر فضيلة الإمام إنه أعد برنامجا دراسيا عن الإسلام للراغبين فى الدراسة من الجاليات الأجنبية و هذا البرنامج متاح للجميع.