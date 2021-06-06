شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل عقارات بمصر القديمة بمسار توسعة الدائرى بعد صرف التعويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة القاهرة أعمال إزالة العقارات بمسار توسعة الطريق الدائرى بنطاق حى مصر القديمة، وذلك بعد صرف تعويضات الأسر، تحت إشراف اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، حيث تم البدء بإزالة المباني التي تعوق أعمال توسعات الطريق الدائرى وفق الخطة الموضوعة لرفع كفاءة الطرق ومواجهة الاختناقات المرورية وتسيير حركة المرور.

وبدأت لجان الحصر بحى مصر القديمة برئاسة اللواء خالد شحاته رئيس الحى بعمل معاينات للعقارات والمحال بمسار التوسعة لتحديد قيمة التعويضات، مطالبة السكان بفتح حسابات بنكية لتحويل التعويضات قبل إخلاء الوحدات السكنية.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد أن إجمالى التعويضات المالية فى المناطق التى تشهد أعمال توسعة للطريق الدائرى بلغ حتى الآن 250 مليون جنيه تقريبا، موزعة على مناطق وأحياء: "السلام أول، ومصر القديمة، والبساتين، والمرج القديمة، والمرج الجديدة، ودار السلام"، وأن العدد الإجمالى للعقارات التى تم تعويض أصحابها فى هذه الأحياء بلغ 1283 عقارا تقريبا، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية بها، وتشمل ورش ومخازن ومحلات وبلغ عددها 1658 تقريبا، إلى جانب الأسر التى تم تعويضها وبلغ عددها الإجمالى 5883 أسرة، فضلا عن التعويضات الأخرى للمصانع، والمخابز، والأراضى الفضاء، والمنشآت الأخرى، التى تم حصرها بكل دقة.

وتبلغ تكلفة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، 7.3 مليار جنيه، وتشمل توسيع قطاعات الطريق الدائرى كافة من 4 حارات فى كل اتجاه ليكون 8 حارات فى كل اتجاه فى القطاعات التى تسمح بذلك، وفى القطاعات التى لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد/ المنيب، ستتم التوسعة إلى 7 حارات و7 حارات فى كل اتجاه.