مصادر: لا وفيات أو إصابات بشرية بحريق مطعم المعادي وجار تحديد سبب الاشتعال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرحت مصادر بمديرية أمن القاهرة، أنه جار التحري عن سبب وقوع حريق مطعم المعادي، وكذلك معاينة آثار الحريق الذي نشب منذ قليل بشارع المعراج السفلي، بمنطقة المعادي.

أضافت المصادر لـ "الخليج 365"، أنه لا توجد أية إصابات بشرية أو حالات وفاة، وجار حصر الخسائر المادية الناجمة عن الحريق.

أشارت إلى أن رجال الحماية المدنية قاموا بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، للسيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة النيران للعقارات المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق بأحد المطاعم، وعلى الفور انتقلت قوة الحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء إنتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة.

وتم فرض كردون أمني حول المطعم منعًا لامتداد النيران للمطاعم المجاورة، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمحاولة إخماد النيران، وتبذل قوات الحماية المدنية جهودًا مضنية للسيطرة على الحريق.