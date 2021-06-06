قبل الوصول للعقارات المجاورة.. 3 سيارات إطفاء وعربتا إسعاف تُخمد حريق مطعم المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

دفع رجال الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، للسيطرة على حريق مطعم المعادي.

وأكدت مصادر أمنية، أنه تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمنع امتداد ألسنة النيران إلى العقارات المجاورة للحريق.

اندلع حريق منذ قليل بأحد المطاعم بشارع المعراج السفلي، بمنطقة المعادي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بأحد المطاعم.

ودفعت الحماية المدنية على الفور بنحو 3 سيارات إطفاء، وتم إخماد النيران دون وقوع إصابات.

وتم فرض كردون أمني حول المطعم منعا لامتداد النيران للمطاعم المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق.