"طمع انتهى بكلبش".. القبض على 3 بينهم شرطيان شرعوا في النصب على موظف بالجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على 3 أشخاص بينهم شرطيان؛ لاتهامهم بالشروع في النصب على موظف.

التحريات أشارت إلى أن موظفا أخبر أحد الأشخاص برغتبه في تحويل مبلغ 200 ألف جنيه مصري إلى الدولار الأمريكي.

اتفق الأخير مع أميني شرطة -أحدهما مفصول من الخدمة- لتنفيذ مخطط شيطاني. تركزت الخطة على حضور الشرطيين أثناء عملية تبديل العملة ومن ثم الاستيلاء على المبلغ بدعوى أنها قضية اتجار في العملة بالسوق السوداء وتقسيم المبلغ على ثلاثتهم.

فطن الموظف لحيلة الطرف الثاني ووقعت مشاجرة بينهم، انتهت بحضور الشرطة التي ألقت القبض على الطرفين وتحفظت على المبلغ المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.