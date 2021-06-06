"تعليم النواب" توافق على تعديل إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان برئاسة الدكتور سامي هاشم على تعديل مشروع رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

كما وافقت على بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والآتي نصه:

حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (93 مكرر11) من القانون، ونص التعديل على "قضاء 5 سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية".

وتم إضافة أن تكون الدرجة العلمية وفقا لوظيفة العمل، وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراة.