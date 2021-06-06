"تقتل في الحال".. توصيات جديدة من "زراعة البرلمان" بشأن حبة حفظ الغلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أوصّت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، بعدد من التوصيات الجديدة لمواجهة استخدام الأقراص المستخدمة في تخزين الغلال الشهيرة بـ"الحبة القاتلة" في حالات الانتحار، لكونها تقتل في الحال؟

وأكدت اللجنة في توصياتها، اليوم تفعيل الضوابط التي اتخذتها من قبل لجنة المبيدات الزراعية فيما يخص تقنين استخدام الأقراص المستخدمة في تخزين الغلال، وتشديد الرقابة على محلات المبيدات وغيرها من المحال التي تبيع تلك الأقراص، وتحرير محاضر للمخالفين.

كما أوصت بإفادة اللجنة، ببيان من وزارة الصحة والطب الشرعي بوزارة العدل، عن الحالات التي توفيت بسبب استخدام تلك الأقراص، وبيان من وزارة الزراعة عن الكميات التي تم ضبطها من الأقراص بالمخالفة للضوابط.

كما أوصت اللجنة بتكثيف الحملات من جانب وزارة الزراعة والصحة لتقنين استخدام تلك الأقراص، وأوصت وزارة الأوقاف بإثارة خطورة استخدام تلك الأقراص عبر منابر المساجد، وتوعية الشباب من خطورة استخدامها لاسيما وأن الانتحار أمر محرم شرعًا.

كذلك أوصت اللجنة جهات الدولة المختلفة بالبحث عن الأسباب الحقيقية وراء الانتحار.

جاء ذلك اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب نبيل عسكر، سحر معتوق، بلال النحال، بشأن عدم حظر بيع حبة الغلة السامة المستخدمة كمبيد حشري لحفظ الغلال، وسوء استغلاها ما يؤدي للتسبب في وفاة الكثير من المواطنين.

وطالب النائب بلال النحال، بحل جذرى لتداول تلك الأقراص في المحال بالبحيرة، مشيرا الى انتشار حالات الانتحار في البحيرة بسبب تلك الأقراص، نظرا لانها وسيلة سهلة للانتحار قائلًا: "عندي اتنين كانوا بيحبوا بعض وانتحروا باستخدام تلك الأقراص في نفس اللحظة، وهما بيتكلموا مع بعض في التليفون وخدوا الحباية مع بعض".

وقال الدكتور عادل دياب مراقب عام الأغذية بوزراة الصحة: "لدينا تشريعات تمنع وجود أي مبيدات زراعية في محلات الأغذية خاصة أقراص الغلة، وأن ما يتعلق بوزارة الصحة في ذلك الموضوع هو محلات الأغذية فقط، وإنما محلات بيع المبيدات التابعة لرقابة وزارة الزراعة".

وقال الدكتور مصطفى عبدالستار، أمين لجنة المبيدات في وزارة الزراعة، إن الأقراص يتم استيرادها من الخارج، ولا بديل لها مناسب في تخزين الغلال، وأن هناك عدد من الضوابط لاستخدامها وتداولها.

وعقب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، قائلًا إن وقف استيراد تلك الأقراص لن يحل الأزمة، لاسيما وأنه لا بديل عنها كما ذكر ممثل وزارة الزراعة، قائلًا: "اللي عاوز ينتحر هينتحر، ممكن يطلع يرمي نفسه من الدور العاشر"، مضيفًا أنه من المهم البحث عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الشباب للانتحار.