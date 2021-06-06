"نقل البرلمان" توصي بإنشاء ورشة صيانة لقطارات السكة الحديد بقنا.. وتنفيذ كوبري أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإنشاء ورشة صيانة للقطارات بمحافظة قنا، حتى يتسنى للسكة الحديد اعتبار المحافظة محطة انطلاق لعدد من القطارات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى محمود محمد، بشأن إلغاء قطار عادل لبيب الذي كان يبدأ التحرك من محافظة قنا الساعة السابعة صباحًا، وأيضًا قطار بورسعيد / سوهاج، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين عاشور، بشأن سرعة البدء في تنفيذ كوبري أعلى محطة السكة الحديد بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن الحاجة إلى توسعة مزلقان السكة الحديد بمدخل خط الشرفاء والمنيرة بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وقال النائب مصطفى محمود، إن أهالي قنا يعانون من توقف قطار عادل لبيب الذي كان يتحرك من قنا من قبل وتوقف تشغيله، وكذلك عدم وصول قطار سوهاج إلى بورسعيد، مشيرًا إلى أن أهالي قنا يحتاجون للوصول إلى بورسعيد لأعمالهم التجارية

وأشار إلى أن هناك مشكلة تواجه أهالي قنا في حجز التذاكر، مطالبًا بمد الخط من سوهاج إلى بورسعيد.

وعقب ممثل هيئة السكة الحديد قائلًا إن الهيئة تعد مذكرات لوزير النقل، بتقليل عدد القطارات، بهدف خدمة أكثر من محافظة وتخفيف الضغط.

وقال ندرس مد قطار سوهاج إلى بورسعيد، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود ورشة صيانة بقنا، والتي تضمن سلامة وصيانة القطار قبل انطلاقه، وقال نائب محافظة قنا، حازم عمر إنه يؤيد مقترح إعادة تشغيل قطار قنا كما كان في السابق، ليبدأ من قنا.

وأوصت اللجنة بإنشاء ورشة صيانة بقنا لحل تلك الأزمة.

وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، إن مطلب إنشاء ورشة صيانة بقنا، ليس صعب، وإنما أمر سهل في طل خطة التطوير التي تتبناها القيادة السياسية لتطوير السكة الحديد، مشيرًا إلى أن ذلك سيخدم أهالي المحافظة.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين عاشور، بشأن سرعة البدء في تنفيذ كوبري أعلى محطة السكة الحديد بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

ووأوصت اللجنة بضرورة مخاطية الهيئة العامه للطرق والكباري لمعرفة موعد بدء التنفيذ في الكوبري أعلى محطة السكة الحديد بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وسرعة إجراء عمل لتنفيذ التوسعة وموافقة اللجنة بموعد زمني والتنبيه على المسئولين.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بسرعة تدبير مواقع بديلة في كافة الجهات التي تم إزالتها، مثل مكتب بريد منيل شيحة ووحدة إسعاف منيل شيحة وموافاة اللجنة بالبرنامج الزمني خلال أسبوع.