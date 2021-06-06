"طاقة النواب" توصي بزيادة العمالة من أبناء الصعيد في شركات البترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام الدين عوض الله صالح، بتحديد اجتماع لشركات المقاول العاملة تحت مظلة شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، مع نواب المحافظة لإضافة عددٍ من أبناء أسيوط للعمل في المشروعات الإنشائية للشركة، وتكليف شركة أسيوط للبترول بحصر عدد العمالة الموجودة ونسبة تمثيل أبناء أسيوط وخطط الشركة في تعميم تعيين أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام الدين عوض، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير بشأن عدم إتاحة فرص العمل لأبناء محافظة أسيوط للعمل في مشروعي التكسير الهيدروجيني ومجمع أسيوط لإنتاج البنزين عالي الأوكتين والاستعانة بعاملين من داخل القطاع البترولي من خارج المحافظة.

وهاجم النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنه الطاقة والبيئة بمجلس النواب أساليب ومنهج شركات البترول في تعيين الشباب وإيجاد فرص عمل لهم سواء كانوا من خلال شركة البترول أو من خلال شركات المقاول، مؤكدًا أن الصعيد يعاني من عدم المساواة في تعيين أبنائه، لافتًا إلى أن 90% من طلبات النواب سواء في التعيينات أو النقل ترفض، مطالبًا بتدريب الشباب وتأهيلهم للعمل.

وأكدت النائبة سحر رمضان وكيل اللجنة، أن النائب يطلب والحكومة عليها التنفيذ، بينما لفت نظير إلى أن هناك شباب حاصلين على مؤهلات عليا لكنهم يعملون كعمال "هذا لا يرضي أحد".

ورد المهندس محمد بدر رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتصنيع البترول، إلى أننا في مرحلة البناء ما يتطلب عمالة من نوع معين: "هناك عمليات إنشائية الآن في يد شركات المقاولات وأن الشركة تدرس تعيين أبناء أسيوط".

وأضاف بدر أن الشركة تعاقدت مع شركة أبرم وسيتم توفير العمالة من أبناء المحافظة، وأن العدالة موجودة ولن يتم الاستعانة إلا بموظفين من الصعيد وأبناء أسيوط تحديدًا.

وتابع بدر أن الشركة حصلت على قروض بـ2.6 مليار جنيه من 20 جهة تمويلية، وتم عمل الدراسات اللازمة لضمان نجاح المشروع.