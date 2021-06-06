شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 3 بجوائز مسابقة «كونفوشيوس» بجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، نظم معهد كونفشيوس بالجامعة مسابقة افتراضية بعنوان «لا مسافات بين الأصدقاء، رغم بعد آلاف الأميال»، احتفالاً بمرور 65 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية.

وأشار الدكتور ربيع سلامة، مدير كونفوشيوس، إلى أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ 22 طالباً من مختلف الجامعات المصرية من بينها جامعة الأقصر، عين شمس، جامعة القاهرة، جامعة بدر، جامعة بنها، جامعة قناة السويس، جامعة كفر الشيخ وجامعة بني سويف.

وأضاف سلامة، أن المشاركين خضعوا للتصويت مرتين: الأولى كانت عبر الانترنت، والأخرى من قبل مُحكمين صينين ومصريين، وتشكلت لجنة التحكيم من خمسة أعضاء، ثلاثة من أساتذة الجامعات الصينية في الصين، واثنين من الجامعة ..

وأوضح مدير كونفوشيوس، أن 3 من جامعة الأقصر فازوا في المسابقة، حيث من المقرر أن يحصل الطالب الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية قيمتها 3000 جنيه مصري، والمركز الثاني (طالبان) 2000 جنيه، والمركز الثالث (3 طلاب) 1000 جنيه، أما المراكز الأخرى فتحصل على مكافأة تميز تبلغ قيمتها 500 جنيه .

يذكر أن معهد كونفوشيوس بجامعة الأقصر استطاع خلال فترة وجيزة منذ انشائه، تدعيم أواصر التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني في مختلف المجالات الثقافية والأكاديمية، وشارك في العديد من المسابقات بالتعاون مع جامعات مختلفة من الصين، إلى جانب أنشطة تعليم اللغة الصينية بكل مستوياتها.