شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «القومى لتنمية الطفولة المبكرة»: الانتهاء من تطوير 971 حضانة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد محسن ناجى، مدير البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة على مستوى محافظات الجمهورية بوزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون الكبير بين مؤسسة «مصر الخير» ووزارة التضامن الاجتماعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في ملف الحماية الاجتماعية بما يضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتنفيذ مشروعات البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي نظمتها مؤسسة «مصر الخير»، الأحد، لنموذج الحضانات بقرية الندافين بمركز الطود بمحافظة الأقصر .

وأوضح «ناجى» أن هذه الجولة تأتى في إطار الاحتفالات بمرور 7 سنوات من الانجازات بتوجه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية، كما أتوجه بالشكر للسيدة نيفين القباج ،وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأشار إلى أنه يتم التركيز بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير» على القرى الأكثر فقرا واحتياجا لتقديم الخدمات ليشعروا انهم مواطنين لهم الحق الكامل، حيث تم تطوير 971 حضانة على مستوى الجمهورية يستفيد منها أكثر من 67 ألف طفل في جميع المحافظات، ولم يحدث هذا الاهتمام من قبل من القيادة السياسية بهذه الفئة العمرية الهامة جدا لمصر مع تحسين مؤشرات التغذية وتحسين مستوى الطفل وقدرته على البناء والتفكير .

وأضاف «ناجي» أنه «يتم إعداد المواد التعليمية الخاصة بالحضانات ومشروع الطفولة المبكرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهى أول مرة في مصر يكون لدينا معايير جودة واعتماد»، لافتا إلى أنه «شكل الحضانة قبل وشكلها بعد لتشاهدوا الفرق بين كانت أيه وأصبحت إيه».

وأشالر إلى أنه سيتم إنشاء 5 آلاف حضانة في عامين، كما سيتم توفيق أوضاع 10 آلاف حضانة غير مرخصة على مستوى الجمهورية باعتبار الطفولة المبكرة أمل مصر.