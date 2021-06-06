شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إغلاق 41 منشأة طبية خاصة في الجيزة والإسكندرية خلال يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، إغلاق 41 منشأة طبية خاصة مخالفة بمحافظتي الجيزة والإسكندرية، أمس، خلال حملات مكبرة شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالوزارة، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، مؤكداً تشديد الرقابة على تلك المنشآت من خلال الحملات التفتيشية الدورية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة، ومراجعة صلاحية الأدوية ووضعها في أماكن مرخصة، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار مجاهد إلى المرور على 68 منشأة طبية خاصة في المحافظتين، تنوعت ما بين «مستشفيات، عيادات تخصصية، مراكز للعلاج الطبيعي، معامل، مراكز أشعة»، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى، بما يضمن للمرضى الحصول على أفضل خدمة طبية.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أن الحملات شملت المرور على 37 منشأة طبية خاصة بمحافظة الإسكندرية بمناطق «العجمي، المنتزه، العامرية، شرق ووسط الإسكندرية»، كما تم المرور على 31 منشأة بمحافظة الجيزة بـ مناطق «الدقي، المهندسين، العجوزة، السادس من أكتوبر، الشيخ زايد»، وذلك من خلال 21 فريقا من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، وإدارة مكافحة العدوى، ومباحث التموين.

وأشار «زكي» إلى إصدار قرار إغلاق لـ 20 منشأة طبية خاصة بمحافظة الإسكندرية، و21 منشأة أخرى بمحافظة الجيزة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، وولأن عدداً منها يعمل بدون ترخيص، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، لافتاً إلى تحرير محاضر حيال كافة المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.