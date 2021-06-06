شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أرمنت» يبحث نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى المركز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، اجتماعا بحضور مسئولى شركة المقاولون العرب، وذلك للوقوف على أخر مستجدات ونسب تنفيذ مشروعات حياه كريمه داخل المركز .

وتناول عاشور مواقف كل قريه وكذلك بعض المشاكل المزمنه بالمدينه، وخرج الاجتماع إلى تشكيل لجنه من كلا من مجلس مدينة ارمنت وشركة المقاولون العرب لتقوم بالرفع المساحى لهذه المواقع وحل بعض المشكلات المتعلقه بها.

كما تناول عاشور موقف نجع أبوحليمه ونجع دنقل وحوض العمرى وشارع أبوبكرالصديق وتم تقديم بعض المقترحات لتذليل العقبات.

وشدد عاشور على اتباع تعليمات الأمن الصناعى واشتراطات السلامه والصحه المهنيه وذلك أثناء العمل بالمواقع المختلفه سواء كانت محطات رفع أو مواقع شبكات وخطوط انحدار أو بيارات صرف صحى بالشوارع ورفع المخلفات أولاً بأول مع تمهيد الطرق مؤقتاً لحين إنتهاء أعمال المشاريع اللاحقه وتنفيذ خطة الرصف داخل مبادرة رئيس الجمهوريه حياه كريمة.

حضر الإجتماع على عثمان نائب رئيس المركز وناديه العقبى مدير الإدارة الهندسيه وخالد حسين مدير المرافق وإيمان عبدالرحيم عضو الإدارة القانونيه ،كما حضر المهندس أحمد عبدالجواد مدير مشروعات الصرف الصحى والمهندس محمود حنفى مهندس جودة مشروعات الأقصر .