شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر والمطران منير حنا يبحثان إنشاء مركز للدراسات الإسلامية بالكنيسة الأسقفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأحد، المطران منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وبصحبته رئيس الأساقفة جوسايا فيرون الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية في العالم، والمطران سامى فوزى.

وشكر حنا شيخ الأزهر على التعاون البناء بين الأزهر والكنيسة الأسقفية والذي كان واضحا من خلال مشروعات وبرامج بيت العائلة المصرية.

كما ناقش المطران سامى فكرة إنشاء مركز للدراسات الإسلامية بالكنيسة بالتعاون مع جامعة الأزهر ورحب الإمام الأكبر بهذه الفكرة .

وذكر شيخ الأزهر أنه أعد برنامجا دراسيا عن الإسلام للراغبين في الدراسة من الجاليات الأجنبية وهذا البرنامج متاح للجميع .