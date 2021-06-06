شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غرق طفل الأوليمبي.. 6 ضوابط عاجلة من «الشباب والرياضة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكنرية، اجتماعًا عاجلاً بمقر المديرية، اليوم الأحد، بحضور سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والانقاذ، لإيجاد آلية عمل جديدة في حمامات السباحة والهيئات الشبابية والرياضية الفترة المقبلة.

جاء اجتماع «صفاء»، على خلفية الأحداث التي مرت بها محافظة الإسكندرية في الأيام القليلة الماضية، وتسببت في غرق طفل بحمام سباحة النادى الاوليمبى.

ووضعت المديرية 6 ضوابط مشددة في هذا الشأن، وذلك في اطار حرص وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية على صحة وسلامة الرياضيين وخاصة السباحين.

وحضر الاجتماع سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والانقاذ، إذ تم الاتفاق على التنسيق لبدء خطوات جديدة للمحافظة على السباحين من خلال الضوابط التالية، التأكيد على وجود منقذ مؤهل شهادة صادره من الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ، وضرورة تواجد أدوات الانقاذ في مكان ظاهر على حمام السباحة، وضرورة تواجد أسطوانة أكسجين بالماسك صالحه للاستخدام، بالإضافة إلى حقيبة اسعافات أولية على كل حمام سباحة.

كما أسفر الاجتماع على عقد دورة تدريبية مجانية لأول مرة لرفع مستوى المنقذين داخل الهيئات الشبابية والرياضية، وذلك يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم التطبيق العملى يوم 10 يونيو منطقة الاسكندرية للغوص والإنقاذ، فضلاً عن قيام لجنة من الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للمرور على كافة الهيئات الشبابية والرياضية، للتأكد من عوامل الأمن والسلامة ووجود المنقذين للهيئات التي يوجد بها حمامات سباحة.

بعد غرق "طفل الأوليمبى" .. 6 ضوابط عاجلة من "شباب ورياضة الاسكندرية" لمراجعة كفاءة حمامات السباحة (صور)

بعد غرق "طفل الأوليمبى" .. 6 ضوابط عاجلة من "شباب ورياضة الاسكندرية" لمراجعة كفاءة حمامات السباحة (صور)

بعد غرق "طفل الأوليمبى" .. 6 ضوابط عاجلة من "شباب ورياضة الاسكندرية" لمراجعة كفاءة حمامات السباحة (صور)