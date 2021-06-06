شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجامعات يوافق على اعتبار «فرع القنطرة» جامعة مستقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على فصل فرع جامعة القنطرة شرق عن جامعة سيناء، ليصبح جامعة مستقلة باسم جامعة القنطرة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وتشمل جامعة القنطرة كليات: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والعلاج الطبيعى، وإدارة الأعمال والاقتصاد، والطب البشرى، والفنون والتصميم، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، والعلوم السياسية، والتكنولوجيا الحيوية، والدراسات القانونية الدولية، وهندسة الطاقة والتعدين، واللغات والترجمة، والتربية.

ووافق المجلس أيضاً على إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية كجامعة أهلية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم كليات: علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم. وكذلك الموافقة على إنشاء قسم علوم المحاسبة الرقمية بكلية تكنولوجيا الأعمال.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة ببرامج الماجستير في علوم الحاسب ونظم المعلومات بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المستقبل، وهى برنامجى ماجستير علوم الحاسب، وماجستير نظم المعلومات، اعتبارا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022.

ووافق المجلس أيضاً على بدء الدراسة بمرحلة الماجستير بكلية طب الفم والأسنان بجامعة النهضة في برنامجى ماجستير علاج اللثة، وماجستير الاستعاضة، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022.