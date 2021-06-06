شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية والدبلومات والشهادات العربية.. تفاصيل نظام القبول للعام الجامعي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظام القبول الإلكترونى للفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2021/2022.

وقال المجلس إن القبول بالجامعات سيكون على 4 مراحل:

الأولى: بعد نهاية المرحلة الأولى من التنسيق الحكومى ويتقدم لها طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات والثانوية السعودية والكويتية وباقى الشهادات العربية، وكذلك الثانوية الأمريكية والإنجليزية.

الثانية: بعد انتهاء المرحلة الأولى وتوزيع الطلاب وسداد المصروفات يتم حصر الأماكن الشاغرة ويتم الإعلان عنها ويفتح الباب للتقدم لها.

الثالثة: قبل بداية الفصل الدراسى الثانى، على إجمالى الأماكن الشاغرة بكل الجامعات ولكل الشهادات مصرية أو عربية أو أجنبية.

الرابعة: قبول عن طريق الجامعات على أى أماكن شاغرة وفقاً للقواعد المقررة.

كما يكون النقل بين الجامعات بعد مرور العام الأول، ويكون النقل لكلية مناظرة بعد عمل الأكاديمية، ولابد أن تستمر دراسة الطلاب المنقولين بالكليات الجديدة 50% أو أكثر من سنوات الدراسة، ولا تقبل الجامعة طلابا منقولين إلا فى حدود 10% من الأعداد المقررة لكل كلية كل عام.