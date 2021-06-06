شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال القوافل الطبية بالغربية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على استمرار عمل القوافل الطبية لتقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية للأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة في إطار توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

ومن جانبة، قال الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، إنه قد تم تنظيم قافلة طبية لمدة يومين، حيث بدأت أعمال القافلة، أمس السبت، بقرية مجول مركز سمنود وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية بنطاق المحافظة، وتم الكشف على 1120 حالة جميع التخصصات الباطنة والاطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء والرمد والأنف والاذن والاسنان وتنظيم أسرة.

هذا وتتضمن القوافل الطبية أيضا تقديم ندوات تثقيفية وتوعية عن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتجنب الإصابة.

وأشار وكيل الوزارة إلى الإستمرار في تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات لتغطية كافة القرى النائية للاهتمام بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، مشيدًا بالدور الذي تقوم به إدارة القوافل الطبية والطاقم الطبي كامل في تقديم الخدمات الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.