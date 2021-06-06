شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الغربية يتابع مراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة والثابتة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا، للتأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين، حفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، والأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.