شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الفيوم: افتتاح معمل بحوث المنتجات الطبيعية بكلية الصيدلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، معمل بحوث المنتجات الطبيعية بكلية الصيدلة، بحضور الدكتور محمد سعيد أبوالغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور منى حافظ حتة، عميد كلية الصيدلة.

صرح رئيس الجامعة، أحمد جابر شديد، أن المعمل ينفرد بتوفير جهاز LC / HRMS لخدمة السادة الباحثين ومجتمع البحث العلمي، بالإضافة إلى أنه جهاز فريد من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية بتكلفة حوالي ٩ مليون جنيه، بتمويل ودعم مشترك بين جامعة الفيوم وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF).

وأشار أن معمل بحوث المنتجات الطبيعية يسهم بشكل فعال في نشر التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بفحص العناصر الكيميائية الطبيعية والمخلقة صناعيا في مجال اكتشاف وصناعة الدواء، كما يهدف إلى التعاون في حل مشكلات البحث العلمي لدى الباحثين في مجال اكتشاف الدواء والعلاج.

وأوضحت عميدة الصيدلة منى حافظ حتة أن جهاز LC / HRMS يساعد الباحثين في مجال استخراج مواد فعالة يكون لها مصدر طبيعي ويساعدهم أيضا في التعرف على التركيب الكيميائي للمركبات ونسبة وجودها، بالإضافة إلى أنه يساهم في مراقبة الجودة في مصانع الأدوية والتعرف على درجة سلامة المستحضر وعدم وجود أي نوع من أنواع الغش به.