شكرا لقرائتكم خبر عن صحة السويس تناقش الإستعدادات النهائية لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، اليوم الأحد، الدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي بمحافظتي السويس والإسماعلية والدكتور أحمد عاطف المنسق العام للمشروع، وقد حضر الاجتماع وكيل المديرية وقيادات المديرية من مديري إدارات الشؤون العلاجية والجودة والصيدلة والاعلام والإدارة الهندسية ومكافحة العدوي والموارد البشرية والتخطيط والجودة.

جاء ذلك في إطار استكمال خطة محافظة السويس لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة وتطوير جميع الوحدات والمراكز وتنفيذ الإنشاءات الجديدة والتي تضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يتم تقديمها للمواطنين استعدادا لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين>

تمت مناقشة أهم الموضوعات والوقوف على أخر المستجدات بالمنشأت الصحية والقوي البشرية بالمنظومة ومراحل الية تسجيل المواطنين للملفات العائلية ومتابعه تنفيذ الانشاءات الجديدة الخاصة بالمنظومة ومنها المجمع الطبي العالمي والجاري انشاءه.

كذلك متابعة أتوبيس التوعية والاعلام والذي انطلق بداية الأسبوع الماضي في جميع ميادين المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية التسجيل وفتح الملف العائلي لكل اسرة وحصول كل فرد على مميزات هذا المشروع الكبير بعد تطبيقه، هذا وجاء الاجتماع لسرعة إنجاز المشروعات والانشاءات وازالة أي معوقات لسرعة تتفيذ المهام، وذلك وفقاً لتكليفات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.