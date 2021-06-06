شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاطف محمد حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، سير الامتحانات بكليات الآداب، والتجارة، وعلوم ذوي الإعاقة والتأهيل، وسط التزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، رافقه الدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب، والدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة، والدكتور إيهاب الببلاوي عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل ووكلاء الكليات.

يأتى ذلك في إطار المتابعة اليومية لانضباط سير العمل باللجان، والوقوف على التزام الكليات والطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

واطمأن نائب رئيس الجامعة على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، من تقليل الأعداد داخل المدرجات لتطبيق التباعد، وارتداء الكمامات حرصا على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وفى نهاية الجولة، شدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك بالضوابط واللوائح المنظمة لسير لجان الامتحانات.