شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن، لإزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، وعدم التهاون في تنفيذ الإزالة على نفقة المخالفين، وكذا إيقاف أعمال البناء العشوائي، وذلك بالتزامن مع متابعة الأجهزة التنفيذية والأمنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتعاون مع قوة من قسم الشرطة، من تنفيذ إزالة كلية لحالة بناء مخالف بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية، عبارة عن سور من الطوب الأبيض على مساحة 25 متر طولى وبإرتفاع 2 متر بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بأولاد سيف، حملة أسفرت جهودها عن إزالة جمالون وغرفة بالدبش الأبيض بعزبة الأشرم التابعة لقرية ميت ربيعة، بنطاق الوحدة المحلية بأولاد سيف على مساحه ٣٠ متر، حفاظا على هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع.

وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمركز، بحضور شرطة المرافق والإدارة الهندسية وإدارة الإشغالات بمجلس المدينة، من إيقاف أحد المواطنين أثناء قيامه بالبناء المخالف على الطريق العام، «طريق عبدالمنعم رياض» يمين الكوبرى العلوي، وتم مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.