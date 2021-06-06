شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بإنشاء ميناء المكس بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الحرس الوطنى القبرصى لبحث التعاون المشترك

إلتقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس قائد الحرس الوطنى القبرصى والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .

استمرار فتح معبر رفح للأسبوع الـ4 لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات ومهندسى ومعدات إعادة الإعمار

يستمر فتح معبر رفح البرى استثنائيا، اليوم الأحد، فى بداية الأسبوع الرابع ولليوم 22 على التوالى، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة وعبور العالقين من الجانبين، ولإدخال المساعدات ومهندسي ومعدات إعادة الإعمار والعاملين عليها من الطواقم الفنية المصرية إلى قطاع غزة، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الصكوك السيادية فى مجموع مواده

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مجموع مواده على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

سفير ألمانيا بالقاهرة: المياه أهم ما نبحثه مع مصر باعتبارها شريكنا بالمنطقة

قال سيريل نون السفير الألمانى بالقاهرة، إن العلاقات المصرية الألمانية خاصة وقريبه جدا، وتقوم على أعمدة هامة منها التعليم والتعليم العالى واللغة، وأيضا العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا وطيده جداً، مضيفا: "مصر شريك أساسى فى المنطقة وليس فقط منطقة البحر المتوسط ولكن أفريقيا لأن مصر حاليا تلعب دورا هامًا فى أفريقيا وهذه استراتيجية ذكية جدا".

الرئيس السيسي يوجه بإنشاء ميناء المكس بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالارتقاء بالعنصر البشري في السكة الحديد وتدريب العاملين بها وانتقاء الكوادر من خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا للعمل بالسكة الحديد مع تدريبهم على أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال بالخارج وكذلك بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة.

الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة النقل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

مجلس النواب: الحد الأقصى لمدة الصك السيادى 30 عاما

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 14 من مشروع قانون الصكوك السيادية، والتى نصت على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مجلس النواب يرفض إعفاء الصكوك السيادية من الضرائب.. ووزير المالية يوضح السبب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الخامسة من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والتى تنص على أن تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.

الخارجية تدين بأشد العبارات الهجوم الصاروخى لميليشيا الحوثى على مآرب اليمنية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الغادر لميليشيا الحوثي والذي استهدف مساء أمس مدينة مأرب اليمنية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

غدا طقس مائل للحرارة واضطراب بالملاحة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

مهرجان الإسكندرية السينمائى يفتح باب تسجيل الأفلام للدورة 37

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الـ37، المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 سبتمبر المقبل حتى 2 أكتوبر المقبل، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع دول البحر المتوسط، حتى موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، وذلك عبر الموقع الرسمى للمهرجان لتسجيل الأفلام الطويلة والقصيرة.