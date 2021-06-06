شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعات الخاصة» تتبرع بـ50 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدورى، اليوم الأحد، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الجيزة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

وجه المجلس الشكر لجامعة الجيزة الجديدة برئاسة د.أحمد سامح فريد رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وقف أعضاء المجلس دقيقة حداداً على روح الدكتور محمد حسن العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

تابع الوزير في بداية الاجتماع التقارير الواردة من الجامعات الخاصة والأهلية حول سير امتحانات نهاية العام الدراسي، ووجه باتباع أقصى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء أداء امتحانات نهاية العام، والتى تبدأ خلال هذا الشهر وتنتهى مع بداية شهر يوليو بالجامعات الخاصة والأهلية، موجهاً قيادات الجامعات والكليات المختلفة بضرورة المتابعة الميدانية للتأكد من درجة التزام الطلاب والعاملين بالإجراءات الاحترازية لضمان حسن سير الامتحانات طبقاً للوائح الداخلية للكليات والمعاهد، والحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات الخاصة والأهلية.

قدم الوزير الشكر للجامعات الخاصة لمساهمتها الإيجابية في التبرع بمبلغ 50 مليون جنيه (خمسين مليون جنيه) لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة إعمار غزة.

وشهد الوزير في مراسم توقيع عقد برنامج نظم المعلومات الطلابية student information system«SIS والمقدم من شركة أوراكل العالمية مع الجامعات الأهلية الجديدة، وهى جامعات: الملك سلمان، الجلالة، العلمين، والمنصورة الجديدة، وذلك لمدة ٦ سنوات.

وقع العقود رؤساء الجامعات الأهلية، وعن شركة أوراكل مسؤول شركة نسيج الوكيل المصرى، بحضور أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والأعضاء.

وافق المجلس على فصل فرع جامعة القنطرة شرق عن جامعة سيناء ليصبح جامعة مستقلة باسم جامعة القنطرة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وتشمل كليات: طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، الإعلام، العلاج الطبيعى، إدارة الأعمال والاقتصاد، الطب البشرى، الفنون والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، العلوم السياسية، التكنولوجيا الحيوية، الدراسات القانونية الدولية، هندسة الطاقة والتعدين، اللغات والترجمة، التربية.

ووافق المجلس أيضاً على إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية كجامعة أهلية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم كليات: علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، الفنون الرقمية والتصميم. وكذلك الموافقة على إنشاء قسم علوم المحاسبة الرقمية بكلية تكنولوجيا الأعمال.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة ببرامج الماجستير في علوم الحاسب ونظم المعلومات بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المستقبل، وهى برنامجى ماجستير علوم الحاسب، وماجستير نظم المعلومات، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022.

ووافق المجلس أيضاً على بدء الدراسة بمرحلة الماجستير بكلية طب الفم والأسنان بجامعة النهضة في برنامجى ماجستير علاج اللثة، وماجستير الاستعاضة، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022.

استعرض المجلس نظام القبول الإلكترونى للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022، والذى من المقرر أن يكون القبول فيه على أربع مراحل، هي: (الأولى) بعد نهاية المرحلة الأولى من التنسيق الحكومى ويتقدم لها طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات والثانوية السعودية والكويتية وباقى الشهادات العربية، وكذلك الثانوية الأمريكية والإنجليزية، (الثانية) بعد انتهاء المرحلة الأولى وتوزيع الطلاب وسداد المصروفات يتم حصر الأماكن الشاغرة ويتم الإعلان عنها ويفتح الباب للتقدم لها، (الثالثة) قبل بداية الفصل الدراسى الثانى وذلك على إجمالى الأماكن الشاغرة بكل الجامعات ولكل الشهادات مصرية أو عربية أو أجنبية، (الرابعة) قبول عن طريق الجامعات على أي أماكن شاغرة وفقاً للقواعد المقررة. كما يكون النقل بين الجامعات بعد مرور العام الأول، ويكون النقل لكلية مناظرة بعد عمل الأكاديمية، ولابد أن تستمر دراسة الطلاب المنقولين بالكليات الجديدة 50% أو أكثر من سنوات الدراسة، ولا تقبل الجامعة طلاب منقولون إلا في حدود 10% من الأعداد المقررة لكل كلية كل عام.

وافق المجلس على اتفاقيات التعاون بين كل من:

اتفاقية التبادل الطلابى بين جامعة 6 أكتوبر وكلية تشانغ تشو للتكنولوجيا بالصين.

_جامعتى سيناء وإسلسكا مصر.

_جامعة هليوبوليس مع كل من: جامعة ولاية نبراسكا كلية الصيدلة والمركز الطبى بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة هايلبرون للعلوم التطبيقية بألمانيا الاتحادية، والمركز الدولى للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة (المعهد الزراعى المتوسطى)- بارى- بإيطاليا.

_جامعتى الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وتورنتو-كندا.

الجامعة المصرية الروسية وجامعة ألبيرتينا للفنون الجميلة- تورين- إيطاليا.

_جامعتى مصر للعلوم والتكنولوجيا ولومونوسوف موسكو الحكومية- الاتحاد الروسى.