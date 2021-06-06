شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشيد بالفرق الطبية لتطعيم مشرفي الامتحانات ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على الندوات التثقيفية لمديرية الصحة، التي شهدها عدد من مدارس المحافظة، إضافة إلى الفرق الطبية المتحركة لتطعيم المعلمين بلقاح كورونا بالمدارس، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، واستكمالًا للمتابعة الميدانية والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال «نورالدين» إنه يشيد بإقبال أهالينا في قرى ومدن المحافظة على التسجيل وتلقي اللقاح، مؤكدًا أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية نظرًا لاهتمام الدولة بصحة وسلامة المواطنين.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم تخصيص فرق متحركة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المشاركين في الامتحانات بلقاح كورونا المستجد كوفيد- 19 حفاظًا على سير العملية التعليمية أثناء أداء امتحانات نهاية العام الدراسي وتسهيل تقديم الخدمة للعاملين والمدرسين تيسيرًا عليهم من مشقة السفر وحفاظًا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، فضلًا عن قياس العلامات الحيوية للعاملين بعد التطعيم.