شكرا لقرائتكم خبر عن في جولته الميدانية.. نائب محافظ الفيوم يتابع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، يرافقه مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، بجولة ميدانية بمدارس مركز ابشواي التي تضمن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تفقدا مدرسة ابشواي الإعدادية بنين ومدرسة العجميين الإعدادية بنين للتأكد من انتظام سير الإمتحانات بدون أي معوقات ومتابعة مستوى النظافة الداخلية للمدارس والمحيط الخارجي للمدارس بالإضافة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد حرصًا على سلامة الطلبة والطالبات وتصديا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور عصام النعيمي مدير إدارة ابشواي التعليمية.

وتفقدا أيضًا بدء حفر الأساسات والأعمال الإنشائية للسور الخاص بالوحدة الصحية بالعجميين وسور معهد فتيات العجميين الأزهري.

وقال مراد مسعود رئيس المركز إن الجولة الميدانية لمتابعة استكمال الأعمال الجارية بمركز ابشواي حيث تم متابعة أعمال الشدات الخشبية والحديدية وصب الخرسانات ضمن أعمال تغطية مصرف أبو جنشو ومتابعة أعمال حفر وصب الخوازيق بالكوبري المحوري وتمهيد وتسوية المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري ، بالإضافة لمتابعة فرد الطبقة السطحية والأخيرة ضمن أعمال رصف طريق شارع الجلاء بابو جنشو .