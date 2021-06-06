شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان الأحد، أعمال امتحانات نهاية العام الجامعى 2021/2020 بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة والتي تنتهى أول يوليو المقبل.

وجرت الامتحانات وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان حُسن سير الامتحانات والحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعة مع رفع درجة استعداد الجامعة بمختلف مقراتها في صحاري وأسوان الجديدة والنفق وفي أبوالريش طوال فترة إمتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات

وقال رئيس جامعة أسوان في نصريحات له، الأحد، إنه يؤدي امتحانات الفصل الدراسي الثاني 30 ألف طالب وطالبة موزعين علي 19 كلية ومعهد من خلال نظامين لامتحانات نظام إمتحان إلكتروني أو عن بعد وهذا يطبق في كليتي التمريض والتربية الرياضية والنظام الآخر يطبق في باقي الكليات النظام التحريري داخل اللجان المعقمة مع التشديد علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا علي سلامة الجميع.

وأضاف الدكتور مجدي محمد علي، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم التنبيه على الطلاب بالحضور يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أي تزاحم علي أن تقوم لجنة التنظيم من إدارة رعاية الطلاب بتنظيم دخول الأفراد في صفوف مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية مع توفير كمامات عند مقرات الجامعة المختلفة لمن ليس لديه كمامة مع توقيع الكشف عن درجة الحرارة للأفراد بواسطة فني تمريض عند الدخول من بوابة الجامعة والعمل على مراعاة تعقيم قاعات الامتحانات بين كل فترة والتي تليها وتكون القاعات جيدة التهوية وبها مراوح كما تم توفير لجان طبية في الكليات وقاعات الامتحانات حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين ومنتسبي الجامعة.