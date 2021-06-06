شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية في جولة صباحية لمتابعة أعمال الرصف بطنطا والمحلة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأحد، أعمال الرصف الجارية بالمحلة الكبرى وطنطا، وذلك من خلال جولة رافقه فيها الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ.

وتفقد محافظ الغربية أعمال الرصف بشوارع «محمد فريد وعبدالحي شاهين وجمال عبدالناصر» بالمحلة وطريق طنطا- زفتى الحر، وشارع سكة المحلة بطنطا، واختُتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا.

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد عبدالوهاب، رئيس مركز ومدينة المحلة، والأستاذ ممدوح النجار، رئيس حي أول المحلة، والأستاذ أحمد المغاوري، رئيس حي ثان المحلة، والأستاذ عادل داوود، رئيس حى أول طنطا.