شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ50 ألف و576 مريض إدمان مجانًا خلال 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأحد، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق 16023 خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 50 ألف و576 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 26 مركزًا بـ 16 محافظة بعد افتتاح رئيس الجمهورية 3 مراكز جديدة بمحافظات «البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح».

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 1289 حالة من المناطق الجديدة «بديلة العشوائيات» الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير «نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الادمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.39% بينما بلغت نسبة الإناث 5.41‪%. ‬

وأضافت «القباج» في تصريحات صحفية ، اليوم الأحد، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقًا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن، حيث بلغت نسبتها 33.17% يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.64% ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هي الإنترنت يليه التلفزيون وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء‪ .‬

وحقق الإعلان الأخير الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق خلال شهر مايو الماضي ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات» لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطى المخدرات، تحت شعار «رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هضيعك في أخرها.. المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش» ‪ نسبة تفاعل كبيرة من جانب الشباب بالمراحل العمرية المختلفة وأيضًا الأسر، حيث تلقى الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 خلال شهر مايو الماضي 15 ألف و983 مكالمة تليفونية منهم 953 مكالمة من الفتيات لتلقى العلاج من الإدمان، مقارنة بعدد 4020 مكالمة تلقاها الخط الساخن خلال شهر أبريل قبل إطلاق الإعلان منهم 195 مكالمة للفتيات، وأن هذا يشير إلى تأثير وتفاعل الشباب مع الحملة وزيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لتلقى الخدمات العلاجية .

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال شهر مايو الماضي بعد إطلاق إعلان حملة «أنت أقوى من المخدرات» إشارت إلى أن التعاطي كان في سن مبكرة حيث أن نسبة 45.98% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة و32.34% بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة%، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 15.04‪%‬ وأن أكثر مواد التعاطي الحشيش حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 41.39 %، في حين يأتي تعاطى الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 33.03 % يليه الترامادول بنسبة 26.09% والأستروكس والفودو بنسبة 9.98% بجانب التعاطي المتعدد «تعاطى اكثر من مخدر»بنسبه 25.72%، لافتًا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبه يليه الأم ثم الأشقاء، وذلك نتيجة التفاعل الكبير مع الإعلان الأخير الذي أطلقه الصندوق لتوعية الشباب والفتيات بأضرار الإدمان مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعى الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج .

‪ ‬وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن فإن 54.63% من المتصلين خلال شهر مايو لا يعملون و45.63% يعملون منهم 90.60 بالقطاع الخاص و9.40% بالقطاع الحكومى، مما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن خاصة بعد حملات التوعية التي نفذها الصندوق على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات ضمن مبادرة «مصلحتك» لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪

وأضاف عمرو عثمان أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية ،كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج ،ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل، لافتا إلى أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة الكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية في المحافظات الأكثر طلبا للعلاج فضلا عن التعرف على أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطي والعديد من البيانات التي تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم في تطوير سياسات المواجهة‪.