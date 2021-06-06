شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب إعدادية الجيزة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية دون شكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثانى على التوالى واصل طلاب المرحلة الإعدادية الامتحانات حيث خضع نحو 163 ألف طالب وطالبة لامتحان مادة اللغة الإنجليزية الذي استمر على مدار ساعتين، داخل 945 مدرسة، و656 لجنة على مستوى المحافظة و11648 للجنة فرعية، وسط إجراءات احترازية مشددة من فيروس كورونا المستجد.

ولم تتلقَ غرفة العمليات التي أقامتها المحافظة لمتابعة سير الامتحانات أي شكاوى من الامتحان، على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

وتابعت اللجنة المشكلة من المحافظة سير الامتحانات داخل اللجان للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، بالتطهير المستمر والحرص على التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات وتوافر المطهرات وتشغيل الإضاءة اللازمة طوال فترة الامتحانات المقرر انتهاؤها الخميس المقبل.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تحقيق الانضباط داخل وخارج اللجان، لضمان أداء الامتحانات دون أي معوقات أمام الطلبة، وتقديم الإرشادات لهم، ومنع التزاحم أثناء عملية الدخول والخروج.

ووفرت لجان المدارس الكمامات للطلبة الوافدين بدونها، كما تمت متابعة أداء رؤساء الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل في تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع الباعة الجائلين والإشغالات.