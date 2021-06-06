شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: تخصيص مقر دائم للمجلس القومي للمرأة يضم معارض وقاعات تدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الأحد، فعاليات احتفالية التمكين القيادي للمرأة والتي نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والأستاذة نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هاجر عبد الرحمن مدير وحدة مناهضة العنف، وسط حضور القيادات النسائية بالجامعة والمجتمع المدني، في ظل أتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن القيادات النسائية بالجامعة أثبتت جدارتها وكفاءتها في مختلف التخصصات، مؤكدًا أن المرأة المصرية الآن تعيش أزهى عصورها في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانًا منه بأهمية دور المرأة في المجتمع، لافتًا إلى أن المرأة خلال الأربع سنوات السابقة استطاعت أن تتولى وتشارك بقوة في كل المناصب القيادية داخل الجامعة، حيث تمكنت 7 سيدات للعمل في منصب عميد كلية، و28 سيدة شغلن منصب وكيل كلية، و22 مدير وحدة ذات طابع خاص، و10 سيدات مدير برنامج خاص، و13 سيدة تولت منصب مدير كلية، كما تربعت المرأة على قمة الهرم الإداري وتولت منصب أمين عام الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة، بالدور المهم والكبير الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة وتنوع الأنشطة الذي يقوم بها، مبديًا استعداد الجامعة الكامل للتعاون الدائم والمستمر في كافة الأنشطة مع المجلس، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ورؤية مصر 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون وتخصيص مقر دائم لفرع المجلس يضم معارض دائمة وقاعات تدريب بمجمع الجامعة بشرق النيل.

من جانبها، أشادت نرمين محمود، بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعة في ملف تمكين المرأة، مشيرة أن الجامعة شهدت تحقيق العديد من الإنجازات التي تعد علامة فارقة في تاريخها، فاستطاع ما يزيد عن 130 عنصر قيادي نسائي المشاركة في مواقع صنع القرار داخل الجامعة خلال الفترة الراهنة.

شملت فعاليات الاحتفال، استعراض أنشطة المجلس القومي للمرأة داخل محافظة بنى سويف خلال السنوات الثلاثة السابقة، واستعراض أنشطة وحدة العنف ضد المرأة ، وتكريم الدكتور منصور حسن وإهدائه درع المجلس القومي للمرأة تقديرًا لجهوده المبذولة في ملف تمكين المرأة خلال فترة توليه رئاسة الجامعة.