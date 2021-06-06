شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 153 شركة.. استطلاع رأي يكشف مستقبل تحليل البيانات في مصر ودول التعاون الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم إجراء استطلاع رأي لمعرفة الوضع الحالي لـ«تحليل البيانات» والتوقعات المستقبلية له بمصر ودول التعاون الخليجي، حيث استهدف الاستطلاع استكشاف البنية التحتية للبيانات لمختلف الشركات والأدوات المستخدمة في تحليل البيانات، وشارك في الاستطلاع 153 مؤسسة بـ11 قطاعًا مختلفًا في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، منها التعليم، الصناعة، الرعاية الصحية، القطاع العام، الاتصالات، الشركات القابضة، البنوك والبيع بالتجزئة.

وكشف استطلاع الذي أجرته «إنكورتا الأمريكية المتخصصة»، بتحليل البيانات، أن 30% من أصحاب الأعمال المشاركين أن شركاتهم ليست لديها بنية تحتية لتحليل البيانات، بينما قيم 25% منهم الوضع الحالي للبنية التحتية لتحليل البيانات بـ2 من 5، والذي شكل بحسب آرائهم عدم الرضا الكامل لديهم عن البنية التحتية، فيما قال 42% من المشاركين في استطلاع الرأي إن ليس لشركاتهم أدوات ذكاء الأعمال، مضيفين أنه لم يتم اعتمادها بشكل واسع في مصر ودول التعاون الخليجي.

فيما كشف الاستطلاع عن أن 50% من أصحاب الأعمال والمؤسسات يستخدمون أدوات تحليل بيانات مختلفة ومتنوعة داخل شركاتهم، فيما أكد 68% من الشركات المشاركة بالاستطلاع أنهم يخططون للاستثمار في تحليل البيانات بشكل أكبر خلال العام الحالي 2021.

من ناحية أخرى، أظهر استطلاع الرأي عدم رضا 30% من المشاركين عن أدوات تحليل البيانات، والتي وصفوها بأنها ليست متكاملة مع بقية الأنظمة داخل شركاتهم، إضافة إلى أن 60% من الأعمال تستضيف حلولًا للبيانات في أماكن عملها، و40% تستخدم الحلول السحابية، فيما أكد 47% من أصحاب الأعمال أنهم ليسوا على دراية كافية بحلول البيانات، إذ إنهم لابد ان يعتمدوا على الفرق الفنية في إدارة تلك الحلول، بالإضافة إلى أن حوالي 74% من الشركات لديها فرق خاصة بتحليل البيانات

وعن الأهداف الرئيسية، التي تعزز الاستثمار في مبادرات البيانات خلال الـ12 شهر المقبلة، أظهر الاستطلاع أن حوالي 76% من المشاركين أكدوا أن عملية تحسين عملية صنع القرار هي الدافع الأساسي لأغلب الشركات للاستثمار في مجال تحليل البيانات، تتبعها تحسين إنتاجية الموظفين ثم تغيير الطريقة لتنظيم العمليات وتقليل الوقت لتسويق منتجات وخدمات جديدة، فيما كشف استطلاع الرأي أن أغلب المشاركين يستخدمون ما بين 8% إلى 40% من بياناتهم، بينما أوضح 6% فقط منهم أنهم يستخدمون أكثر من 80% من بياناتهم.

وتطرق الاستطلاع إلى أن أكبر التحديات التي تواجه عملية تحليل البيانات، تتلخص في نقص تكامل البيانات، ونقص الخبرة الفنية ووجود قيود على ميزانية تكنولوجيا المعلومات داخل الشركات، فيما قال خبراء تم عرض استطلاع الرأي عليهم عن ضرورة العمل بمحاور ثلاثة لدعم اتجاهات تحليل البيانات في المستقبل القريب، والتي تأتي على رأسها معالجة الاستعلام، ودعم نظم الخدمة الذاتية، والتعلم الآلي.