شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطالب بحصر كافة مواقف السيارات بالأحياء والمدن لتطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أحمد ىاشد محافظ الجيزة أجتماعاً موسعاً مع كافة الجهات المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصرى وذلك للوقوف على الوضع الحالى ونسب التنفيذ للأعمال وإزالة المعوقات والتى أكد خلالها المحافظ ان المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة وسوف يجنى ثمارها المواطنين بالقرى خلال فترة وجيزة حيث توفر مستقبل أفضل للريف المصري .

مشيراً انه تم ادراج ٤٢ قرية في المرحلة الأولى من المبادرة بمركزي الصف وأطفيح والتي ستشهد تغيير جذري على مختلف الأصعدة والقطاعات التنموية والخدمية مؤكداً أن القيادة السياسية تولي اهتمامآ بالمبادرة لما لها من أهمية في تحقيق التنمية ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية .

وتم استعراض خلاله كافة المشاريع التنموية الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال .

وقد أشار المحافظ خلاله إلى أن المحافظة لا تتواني عن تذليل أية عقبات قد تواجه أليات تنفيذ خطة العمل بالمشاريع الجارية موجها الجهات المشاركة بتسليم كافة التصميمات النهائية للمنشأت والمباني الحكومية المقرر انشاءها بالقري إلى الجهه المنفذة للمشروع لسرعة البدء في الانشاء .

اكد تم توفير وتسليم كافة الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية اللازمة مشدداً انه لن يسمح بأي تأخير في تنفيذ الجدول التنفيذي للمشروعات موجهاً شركات المرافق والبنية التحتية بسرعة الأنتهاء من كافة الاعمال المنوطه لهم وفقا للجدول الزمني المحدد للأعمال لبدء تنفيذ مراحل العمل الأخري.

وكلف خلال الاجتماع بحصر الأسواق ومواقف السيارات العشوائية بالقرى لكى يتم تطويرها وانشاء اسواق ومواقف حضارية بدلاً منها لكى تتكامل الصورة العامه للتطوير في كافى الجوانب بالقرى .

كما كلف كلاً من مدير مديرية الشباب ورئيس هيئة الأبنية التعليمية برفع كفاءة وتطوير كافة المدارس ومراكز الشباب بالقرى المدرجة بالتوازى مع أعمال التوسعات والانشاءات الجديدة للمنشأت الجارى العمل بها.

وأكد على عقد اجتماع دوري شهرياً لمراجعة ومناقشة معدلات التنفيذ التي تمت للأعمال ومدي توافقها مع الجدول الزمني مشددا بان المشروعات لا تقبل أي تقصير أو تأخر من قبل أي جهة لافتا انه سيتم تسليم أول نموذجين من القرى المقرر تطويرها قبل نهاية العام الحالى وهم لقريتى الشوبك وكفر حلاوه بمراكز الصف وأطفيح .