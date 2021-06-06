شكرا لقرائتكم خبر عن السلع التموينة تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مناقصة رقم 2 لسنة 2021 محدودة رقم 2 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا ، 1000 طن زيت عباد) والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 أغسطس 2021 وجلسة فض المظاريف بعد غد الثلاثاء لطرحه على بطاقات التموين وأيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك من شركات التكرير والتعبئة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين فد نجحت فى إتاحة جميع خدمات الهيئات التابعة للوزارة فى مكان واحد من خلال إنشاء مجمع خدمات متكامل يتيح للمواطن جميع خدمات بطاقات التموين سواء كانت بطاقات تموين أو استخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد، كذلك إتاحة خدمات السجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية، وأيضا تلقى شكاوى جهاز حماية المستهلك، خدمات مصلحة الدمغة والموازين، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى والتيسير للمواطنين فى الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.