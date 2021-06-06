شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة أسوان صاحبة النصيب الأكبر فى الاستثمارات الحكومية بـ14.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن استحواذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة بتنمية محافظات الصعيد لتأتى من المحافظات الأعلى نصيباً على مستوى إقليم جنوب الصعيد باعتمادات مالية 14.6 مليار جنيه وبنسبة 28.6% - يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية ، وهو ما ينعكس فى رفع جودة الخدمات وكفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات من أجل إحداث تنمية حقيقة ملموسة وسريعة لتحسين مستوى معيشة مواطنى أسوان.

وقدم المحافظ شكر وإشادة لكل مواطن أسوانى بهذا الدعم اللامحدود من الدولة والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، خاصة وأن الاستثمارات الحكومية الموجهة تتمثل فى صورة مشروعات جارى استكمالها أو مخطط تنفيذها ضمن خطة العام المالى القادم والتى ستبدأ مع يوليو المقبل.

وكشف اللواء أشرف عطية أن من أبرز هذه الاستثمارات مشروعات الخطة الموحدة والتى تتضمن تطوير الطرق الداخلية واستكمال مشروعات التطوير والتجميل والكهرباء وتحسين البيئة وغيرها، بجانب استكمال مشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى استكمال الطفرة غير المسبوقة فى إنشاء وتطوير عدد من الطرق السريعة مثل الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / خور أبو سبيرة، وبديل السادات المسلة الناقصة / فيلة، وكذا طريق وادى العلاقى، مع تحديث طريق مرسى علم، فضلاً عن استكمال العمل فى محاور وكبارى خزان أسوان الحر ودراو بعد الانتهاء من إنشاء محور كلابشة الجديد.

وأوضح أن الاستثمارات الحكومية تتضمن أيضاً مشروعات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى تستهدف تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية و11 مستشفى بتكلفة إجمالية 11,7 مليار جنيه منها 9.2 مليار جنيه للإنشاءات و2,5 مليار جنيه للتجهيزات الطبية والغير طبية، علاوة على مشروعات تحيا مصر واستكمال مشروعات الإسكان المتعثرة، بجانب مشروعات التحول الرقمى وتطوير العشوائيات .