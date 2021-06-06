استمرار فتح معبر رفح للأسبوع الـ4 لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات ومهندسى ومعدات إعادة الإعمار

القاهرة - سامية سيد - يستمر فتح معبر رفح البرى استثنائيا، اليوم الأحد، فى بداية الأسبوع الرابع ولليوم 22 على التوالى، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة وعبور العالقين من الجانبين، ولإدخال المساعدات ومهندسي ومعدات إعادة الإعمار والعاملين عليها من الطواقم الفنية المصرية إلى قطاع غزة، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة استمرار تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية؛ لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات والمعدات، إلى جانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج طبقا لحالاتهم.. مشيرة إلى أن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج.

جدير بالذكر أنه يتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية والصعبة في أي وقت وطوال أيام الأسبوع (بموافقة السلطات).