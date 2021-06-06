شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع إشغالات سوق المطرية اليومى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة محافظة القاهرة حملة مكبرة لرفع إشغالات سوق الخميس القديم بالمطرية بمحيط مستشفى المطرية، وذلك بناء على توجيهات محافظ القاهرة بضرورة القضاء على الإشغالات، حيث تابع اللواء حسام لبيب محمد رئيس حي المطرية بالتنسيق مع شرطة مرافق الحى وإدارة الإشغالات حملة على محيط مستشفى المطرية من شارع الحرية وشارع العقاد وميدان المطرية وشارع طه قنديل ومنع تواجد سوق الخميس اليومى.

وشهد حى المطرية شرق القاهرة أعمال تطوير عديدة، بينها حل أزمة المرور به، وإنشاء محاور مرورية جديدة وتطوير عدة شوارع ، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء سوق المسلة الجديد والذى استوعب المئات من الباعة الجائلين وباعة سوق الخميس.

وتحول المشهد بميدان المطرية بشكل كامل خاصة بعد إنشاء محور المطرية الجديد، بالإضافة إلى نقل المواقف العشوائية من ميدان المطرية، وإزالة سوق الخميس الذى كان يحيط بمستشفى المطرية ويغلق الشوارع المحيطة بها.

وأزالت محافظة القاهرة منطقة عرب الحصن 1 "عزبة الصفيح " بحي المطرية والتي تضم 93 عقار وعشة وحظيرة مواشي بإجمالي 69 أسرة تم نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع المحروسة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات.