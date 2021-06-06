شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يطلق قوافل إرشادية وتوعوية بأسواق الماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق التأمين على الثروة الحيوانية حملة قوافل إرشادية بأسواق الماشية المنتشرة بمحافظات الجمهورية والمفتوحة، بقرارات الإدارة المحلية، وذلك لتوعية المربين بأهمية التأمين على الماشية، والمزايا التى يمنحها الصندوق لهم.

وقال اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير وزير الزراعة للطب البيطرى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إن ذلك يأتى فى إطار الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والتى تتبناها القيادة السياسية وبناء على توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الاهتمام بصغار الفلاحين والنزول إليهم والتواصل الدائم معهم لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأوضح صابر، أنه تم التنبيه على كافة القائمين على هذه القوافل بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم إطلاق 3 قوافل بيطرية ارشادية الأولى بسوق تلا العمومى للماشية بمحافظة المنوفية، والثانية بسوق الماشية بالدلنجات بمحافظة البحيرة، فضلا عن قافلة إرشادية بسوق القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف أنه تم من خلال هذه القوافل استعراض مزايا التأمين على الماشية وفوائده لمربى الثروة الحيوانية المتواجدين بالأسواق، كذلك تم الإجابة على تساؤلات المتواجدين بالأسواق والمتعلقة بالتأمين ورعاية الحيوانات، كما تم توزيع الملصقات التعريفية الخاصة بالصندوق على المربين.