شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير قسم السمعيات وإنشاء وحدة طوارئ لمرضى القلب بمستشفى أم المصريين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الدولة إلى تطوير القطاع الصحى وتوفير خدمات صحية متميزة للمواطن تطبيقا لأهداف الأمم المتحدة فى تحقيق التنمية المستدامة وهو ما ظهر فى إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية ومنظومة التأمين الصحى الشامل التى تستهدف التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

وشهدت مستشفى أم المصريين بوصفها من أضخم المستشفيات الواقعة فى محافظة الجيزة، وتستهدف توفير الخدمة الطبية لــ 6 ملايين مواطن تطوير عدد من الأقسام الطبية والعلاجية كان أخرها قسم السمعيات، حيث تم توفير أحدث جهاز لقياس السمع عن طريق جذع المخ وهو ما يعتبر أحد الأجهزة الموجودة على الإطلاق بوزارة الصحة تبرع من أحد المؤسسات الخيرية.

ووفقا لأعمال التطوير التى تتم بمستشفى أم المصريين، فإنه يتم حاليا إنشاء مركز طوارئ قلب من خلال عمل وحدة رعاية قلب وقسطرة على أن تعمل على مدار 7 أيام متواصلة 24 ساعة فى اليوم.

ويتم حاليا القيام بإضافة مجموعة من التخصصات الطبية الهامة والتى تمثل أهمية كبيرة لكل المواطنين مثل عمل وحدة غسيل كلوى أطفال وجراحة الأطفال وكذلك أورام وجراحة أوعية دموية وغدد صماء.

وحول أعمال البنية التحتية يتم حاليا تغير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى على أن يتم تجديدها بالكامل مع عمل بعد الترميمات فى المبانى لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن.















































