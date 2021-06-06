شكرا لقرائتكم خبر عن دهانات GLC تعزز من ريادتها بطرح منتجات «ستورم شيلد» للدهانات الخارجية المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة دهانات GLC، مجموعة «ستورم شيلد» التي تقدم أحدث الحلول المتكاملة لأنظمة الدهانات الخارجية، لتؤكد الشركة الرائدة في سوق الدهانات في مصر والعالم العربي على استمرار ريادتها وتصدرها للسوق.

اء ذلك خلال مشاركتها ورعايتها للعام الثاني لمعرض ديزاين شو 2021.

ويعد ديزاين شو المعرض والحدث الأهم الذى يجمع كافة المعماريين والمصممين ومهندسي الديكور والأثاث فى مصر.

وتسعي دهانات GLC من خلال اعتمادها على البحث والتطوير والابتكار، الي تقديم كل متطلبات واحتياجات المستهلكين وشركات الإنشاءات والتشييد والمصممين، عن طريق طرح منتجات عالية الجودة وبمواصفات فنية عالمية، تراعي كافة الظروف المناخية وتعمل على توفير الحماية الكاملة للمباني والمنشآت، ضد كل العوامل الجوية والظروف المناخية المتباينة على مدار العام.

وصرح أشرف عبدالجليل المدير التجاري لمعارض الألوان بدهانات GLC ، بأن مجموعة «ستورم شيلد» الجديدة تقدم للسوق فى مصر والعالم العربي، حلولا متكاملة لأنظمة الدهانات الخارجية والحماية لكافة المنشآت، فى مختلف المناطق الساحلية والصناعية، وتلك التي تتعرض لظروف مناخية وبيئية صعبة، سواء الأتربة أو الأبخرة والغازات، وغيرها مما يعمل على تحقيق قيمة مضافة للمباني والمنشآت عن طريق طول عمر المنشأة وتقليل التكلفة والصيانة .

وأكد أن دهانات GLC من خلال عائلة «ستورم شيلد»، تؤكد على ريادتها لسوق الدهانات في مصر والمنطقة، اعتماداً على الابتكار والبحث العلمي والاعتماد على مواد خام من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في خامات صناعات الدهانات، مشيراً إلى أن جميع مكونات منتجات «ستورم شيلد» حاصلة على أعلى شهادات الجودة من المختبرات الدولية والمعامل ومراكز البحوث المصنفة فى المرتبة الأولى عالمياً فى اختبارات الجودة والحماية.

وأكد أن كافة منتجات «ستورم شيلد» حاصلة على أعلى تقييم من كافة الجهات العالمية من حيث الجودة والسلامة، ومراعاة الشروط البيئية والصحية والكفاءة فى تحمل الظروف والعوامل الجوية والمناخية المختلفة.

وأضاف عبد الجليل أن مجموعة «ستورم شيلد»، تحقق أقصى حماية ممكنة وتضفى أبعادا جمالية لجدران المنازل الخارجية، ومتوفرة بتشطيبات متعددة ومجموعة من الألوان تناسب جميع الاذواق، وتلبي الاحتياجات المختلفة لعملائها والمعماريين والمتعاملين بسوق الإنشاءات والديكور والدهانات.

وتحتوي منتجات «ستورم شيلد» على عدة منتجات منها نظام تحضير كامل للأسطح ذات اختراق عالى، تعزل وتهيئ الأسطح للطبقات المتتالية ودهانات الأسطح بتشطيب مط أو حريري مصنعة بأجود المكونات لتوفر الحماية غير المسبوقة ومتانة ممتازة، بالإضافة إلى العديد من الألوان الزخرفية، التي تحمى وتوفر بعد جمالي للعمارة، بالإضافة إلى منتجات متخصصة لعزل وحماية أسطح المنازل.

الجدير بالذكر أن دهانات GLC، حققت فى 25 عاما الكثير من النجاحات التي تعتبر أن المستهلك المصري شريك أساسي في هذا النجاح، حتى تصدرت شركات الدهانات بمصر والمنطقة اعتماداً على ثقة المستهلكين والعملاء، وتوفير كافة المنتجات والأذواق، كما تعد دهانات GLC ، اليوم من كبرى شركات تصنيع الدهانات الإنشائية في مصر وافريقيا، من خلال تقديم منتجات من دهانات عالية الجودة، وتقديم حلول شاملة ومتكاملة لكافة قطاعات السوق، من خلال فروعها ومراكز التلوين والوكلاء المنتشرين والمتواجدين في كافة المحافظات والأقاليم في مصر، بالإضافة إلى التصدير إلي الأسواق العربية والأفريقية.



























































