شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر العليا: انقطاع التيار الكهربائى بمحافظات الصعيد لم يتعد 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن بعض محافظات الصعيد تعرضت لانقطاع فى التيار الكهربائى صباح اليوم فى تمام الساعة الـ 9 صباحا نتيجة انسحاب جهد فى أبراج الضغط العالى، موضحا أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمكنت من توصيل الدوائر لإعادة التيار بعد أقل من 10 دقائق.

أضاف ابو وردة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن انسحاب الجهد جاء نتيجة صيانة فى أحد أبراج الضغط العالى أدى إلى انسحاب الجهد وبالتالى انقطاع التيار، لافتا إلى أن التدخل السريع والمحترف للشركة المصرية لنقل الكهرباء جعل زمن الانقطاع لا يتعدى بضع دقائق.

وقال أبو وردة، إن الشركة حريصة على تنفيذ خطة الدولة لتطوير القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى المعيشة بهذه القرى، مؤكدا أنه تم تطوير شبكات الكهرباء بـ 10 قرى بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج.

وتابع ابو وردة، أن إجمالى ما تم إنفاقه حتى الآن لتطوير شبكات توزيع الكهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة بلغت 12 مليونا و156 ألف جنيه، موضحا أنه فى قطاع أسوان تم تطوير شبكات توزيع الكهرباء بقريتى إدفو وكوم أمبو بتكلفة 2 مليون و703 آلاف جنيه.

وأشار ابو وردة، إلى أنه تم تطوير شبكات قرى أرمنت وإسنا شرق وإسنا غرب بقطاع الأقصر بتكلفة مليون و554 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم تطوير شبكات محافظة قنا بتكلفة 4 ملايين و810 آلاف جنيه بقرى دشنا والوقف وفرشوط وأبو تشت وقوص.

وأضاف رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن إجمالى تكلفة تطوير شبكات توزيع محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة بلغت 3 ملايين و88 ألف جنيه، وذلك بقرى المراغة وكما والمنشأة والعسيرات وجرجا والبلينا ودار السلام وساقلته.