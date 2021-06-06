تجديد حبس "اليوتيوبر" شادي سرور 45 يوما في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس "اليوتيوبر" شادي سرور، 45 يوما علي ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين وائل الشيمي، ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

وجهت النيابة إلى المتهم في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.