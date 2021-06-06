فيديو| "قتل ابنه بالرصاص".. القصة الكاملة لجريمة العائلة في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

اختصر "حنفي" سنوات من المناهدة والخلاف مع نجله بتسديد 4 طلقات له أردته قتيلا داخل منزلهما في منطقة الزاوية الحمراء، مرددا "هقتلك بس مش هتورثني".

تاريخ الخلافات بين الأب وابنه - يعملان بالخراطة - يعود منذ صغر الأخير حينما انفصل عن والدته واختار العيش بدون أسرته، تاركا لهم مصاريف بحكم المحكمة بالنفقة، من وقتها والابن وشقيقه يطالبان أباهما بالمزيد من المال وكان الرفض عنوان كل مرة.

العائلة قوامها 4 أفراد تفرقوا مع طلاق الأم، وظل الأبناء مع والدتهما في ذات العقار، مرت السنوات وزوج أحد الأبناء لكن الثاني انتحر قبل 5 سنوات بسبب خلافات مع والده.

قبل عيد الفطر المبارك توفيت الأم، فتمسك الابن بحقوقه وظل يناشد الأب بالمال وحقه في الورث لكن الأخير كان يرفض، الشجار وصل لحد تحرير محضر بحق المجني عليه بعدم التعرض لوالده.

خلال عودة الجاني والمجني عليه من القسم اشتد العراك بينهما من جديد، فسحب المتهم طبنجته المرخصة وضرب نجله بأربع طلقات أنهت حياته في الحال.

تنامي إلى مسامع عدد من سكان حي الشركات أصوات الرصاص، فهرولوا نحو مصدرها لمعرفة السبب، وجدوا الابن وسط بركة من الدماء على سلالم العقار، والقاتل يطالبهم بكسر بوابة العقار لكنهم رفضوا وأبلغوا القسم الذي حضرت منه قوة تمكنت من ضبط المتهم وتسليمه للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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