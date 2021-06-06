خلال 24 ساعة.. ضبط 6480 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 6480 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1986 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و265 مخالفة السير بدون تراخيص، و28 مخالفات موقف عشوائي، و46 مخالفة لشروط التراخيص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .