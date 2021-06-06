بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.. تجديد حبس القيادي حسن البرنس 45 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس القيادي الإخواني حسن البرنس حسن بدار محافظ الإسكندرية في عهد جماعة الإخوان، 45 يوما على ذمة تحقيقات القضية رقم 1781 لسنة 2019.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين وائل الشيمي، ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

واتهمت النيابة العامة المتهمين في القضية بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.