قبل أسبوعين من بدايتها.. وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يبحثان الاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد، رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية للحديث عن التحضير لامتحاناتِ الشهادة الثانوية، والاستعدادِ لها. بحسب بيان صحفي.

وقدم الدكتور سلامة داود، الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على ثقته باختياره رئيسا لقطاع المعاهد في رمضان الماضي، وكافة العاملين بالقطاع لما وجده من تعاون ملموس.

وأكد، على تحقيق مبدأ العدالة في امتحانات الثانوية الأزهرية، وتيسير السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل جيد، وتوفير الجو المناسب لهم بلا إفراط أو تفريط.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف على قمة الهرم التعليمي بمصر، وليس مؤسسة تعليمية فقط، بل لديه رسالة، مشددا على ضرورة التعاون للخروج بالامتحانات بالشكل اللائق.

وأعلن الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، ونوه بضرورة زيادة مقار اللجان، والتأكد من صلاحيتها، ومعاينة مراكز توزيع الأسئلة، والتأكد من تأمينها، ومخاطبة مديرية الصحة لتواجد الطبيب والزائرة الصحية، ومخاطبة مديرية الأمن لتوفير التأمين اللازم للجان، وإنشاء غرف العمليات التي يجب أن تكون مرتبطة بغرفة عمليات وكيل الأزهر، وغرفة عمليات القطاع، والتأكيد على متابعة غرفة توزيع الأسئلة، والتأكيد على حسن اختيار أعضاء مراكز الأسئلة ومراكز التصحيح.

وأكد على ضرورة المرور على اللجان، وخصوصا من قبل قيادات المنطقة، وعمل متابعة خاصة لامتحانات طلاب العلوم الإسلامية، ونوه أنه سيكون هناك تدريبات قبل الامتحانات لكافة المشاركين.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، في ال١٩ من يونيو الجاري، وتنتهي في الأول من أغسطس.